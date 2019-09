Polizei Köln

POL-K: 190923-4-K Einbrecher flüchten in grauem Pkw mit Weseler Zulassung - Zeugensuche

Köln (ots)

Mindestens zwei bislang Unbekannte sind nach einem Wohnungseinbruch am späten Freitagabend (20. September) in Köln - Porz-Ensen mit einem grau-/silberfarbenen Pkw mit WES-Kennzeichen flüchtig. Die Kripo Köln sucht nach der Tat an der Hohe Straße dringend weitere Zeugen.

Gegen 23.20 Uhr hatten Nachbarn des geschädigten, zu diesem Zeitpunkt nicht anwesenden Ehepaars (beide 85) "heftiges Gerumpel" aus deren Haus vernommen. Ein Verdächtiger sei dann aus dem Gebäude gelaufen und auf der Beifahrerseite in das wartende Fluchtfahrzeug gestiegen. Dieses habe sich dann - unmittelbar vor der Rückkehr der Hauseigentümer - eilig entfernt, so die Zeugen weiter. Geistesgegenwärtig hatten daraufhin die Anwohner den Notruf 110 gewählt und den eintreffenden Polizisten ihre Beobachtungen geschildert.

Am Tatobjekt hatten die Einbrecher die Haustür aufgehebelt und anschließend die Wohnräume durchwühlt. Aus dem Obergeschoss wuchteten sie dann einen etwa 1,80 Meter hohen Tresor die Treppe hinunter und luden ihn in den Wagen. In dem Tresor befanden sich laut Angaben des Eigentümers zwei Gewehre und Goldschmuck im fünfstelligen Gegenwert.

Das Kriminalkommissariat 72 hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den mutmaßlichen Einbrechern, deren Fluchtfahrzeug und möglicherweise "Schmiere stehenden" Komplizen machen können, um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

