Polizei Köln

POL-K: 190923-2-K Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall unter Radfahrern am Freitagnachmittag (20. September) ist eine Seniorin (69) in Leverkusen-Rheindorf leicht verletzt worden. Die etwa 50 Jahre alte und 1,60 bis 1,70 Meter große Unfallverursacherin mit lockigem dunklem Haar flüchtete auf einem dunklen Damenrad über die Wupperstraße in Richtung Westring.

Gegen 17.45 Uhr fuhr die 69-Jährige nach ihren Angaben mit ihrem Rad die Wupperstraße entlang, als sie eine Radfahrerin mit einem schwarz-weißen Pullover überholen wollte. Dabei fuhr die Unbekannte der 69-Jährigen von hinten auf. Beide Frauen stürzten. Hinweise zu dem Unfall sowie zu der Flüchtigen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

