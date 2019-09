POL-K: 190922-1-K Polizei fahndet mit Fotos nach Reifendieben am Kölner Flughafen

Polizei Köln

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei Reifendieben. Die Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag (11. Oktober 2018) die hochwertige Komplettbereifung eines Mercedes im Parkhaus des Kölner Flughafens entwendet zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren die Gesuchten am Tattag gegen 8.30 Uhr mit zwei Autos an denen gestohlenen Kennzeichen angebracht waren in das Parkhaus 3 ein. Auf Ebene 7 Sektor B demontierten sie die Räder des schwarzen GLS 350d. Mit ihrer Beute fuhren die Tatverdächtigen gegen 16.45 Uhr aus dem Parkhaus. Die Bilder zeigen die Unbekannten am Kassenautomaten.

Die Kriminalpolizei Köln fragt: Wer kennt die auf den Fahndungsbildern gezeigten Männer? Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

