POL-K: 190920-9-K Gesuchter Dietrich K. festgenommen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 16. September 2019 und Ziffer 7 vom 18. September 2019

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Fahnder der Polizei Köln haben den seit Montag (16. September) im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchten Dietrich K. (28) am Freitagnachmittag (20. September) gegen 16.30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Schloss Röttgen an der Autobahn 59 festgenommen. Dem 28-Jährigen wurde bereits der Haftbefehl verkündet. Er wird zeitnah der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Mit einem Foto fahndeten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln seit Mittwoch (18. September) nach Dietrich K.. Der 28-Jährige ist dringend verdächtig, am Sonntagnachmittag (15. September) in Rösrath (Rheinisch-Bergischer-Kreis), einen 42 Jahre alten Mann mit einem Messerstich so schwer verletzt zu haben, dass dieser wenig später starb.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (mw)

