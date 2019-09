Polizei Köln

POL-K: 190920-7-K Seniorin bei Notbremsung in Bus gestürzt - Polizei fahndet nach Verursacher

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist am Freitagvormittag (20. September) eine Seniorin (83) schwer verletzt worden. Das Verkehrskommissariat 2 fahndet nach einem flüchtigen blauen Kleinwagen, dessen Fahrer die Folgen seines Abbiegevorgangs möglicherweise nicht bemerkt hat und hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der KVB-Linienbus auf dem Kieskauler Weg in Richtung Ostmerheimer Straße. Nach Angaben der 52 Jahre alten Busfahrerin soll plötzlich der blaue Kleinwagen vor ihr abrupt abgebremst und in die Warendorfer Straße eingebogen sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte die Busfahrerin sofort eine Gefahrenbremsung durch. Hierdurch stürzte die im Bus stehende 83-Jährige und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf eine schwere Beinverletzung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem flüchtigen blauen Kleinwagen und dessen Fahrer/in machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

