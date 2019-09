Polizei Köln

POL-K: 190919-7-K Gebrochener Lkw-Auflieger gestoppt - Ladung: Eine Stahlrolle von 21 Tonnen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochvormittag (18. September) gegen 11 Uhr auf dem Rastplatz Aggertal einem mit einer 21-Tonnen-Stahlrolle beladenen Sattelzug aus Bulgarien (Fahrer 27) die Weiterfahrt untersagt. Grund: Der Auflieger hatte einen gebrochenen Rahmen.

Bis heute um 12.30 Uhr lud eine Spezialfirma auf dem Rastplatz in Fahrtrichtung Olpe die Stahlrolle per Kran um. Nun wird der Sattelzug zur Prüfung der Verkehrssicherheit einem Sachverständigen vorgeführt. Die Polizisten leiteten gegen Fahrer und Halter Ermittlungen ein und erhoben eine Sicherheitsleistung. (no)

