Polizei Köln

POL-K: 190919-6-Lev Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (56) ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (19. September) in Leverkusen-Wiesdorf gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Golf-Fahrerin (64) gegen 13 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Allee in Richtung Friedrich-Ebert-Straße (Bundesstraße 8) gefahren sein. An einer Einmündung bog sie nach links auf das Werksgelände Chempark ab und stieß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Polizisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sichern aktuell die Spuren. (ph)

