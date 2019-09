Polizei Köln

POL-K: 190919-4-K Diverse Trickbetrüger unterwegs

Köln (ots)

Fünf Mal in drei Stunden haben Trickbetrüger am Mittwoch (18. September) in den Kölner Stadtteilen Eil, Heimersdorf, Ensen, Seeberg und Humboldt-Gremberg zugeschlagen. In drei Fällen erbeuteten sie dabei Schmuck und Bargeld bei Seniorinnen und Senioren.

Fall 1: Adam-Linden-Straße, Köln-Eil, 10.30 Uhr: Falscher Schmuckankäufer - Diebstahl

Unter dem Vorwand, Schmuck kaufen zu wollen, ließ eine 84 Jahre alte Frau den Mann in ihr Haus und zeigte ihm ihren Schmuck. Als er sich auch nach Büchern erkundigte und die Seniorin in ein anderes Zimmer schickte, verließ er mit den Worten "Ich hole schon einmal Geld aus dem Auto" das Haus. Später merkte die 84-Jährige, dass ihr Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fehlte.

Fall 2: Volkhovener Weg, Köln-Heimersdorf, 11.30 Uhr: Falsche Telekom-Mitarbeiter - Versuch

Als falsche Telekom-Mitarbeiter, die Störungen an Steckdosen überprüfen wollten, verschafften sich zwei Männer Zutritt in das Haus eines 75 und 79 Jahre alten Ehepaares. Dort liefen sie durch sämtliche Räumlichkeiten, konnten aber offensichtlich nichts entwenden, weil das Seniorenehepaar sie permanent begleitete und beobachtete.

Fall 3: Heidbergweg 12, Köln-Ensen, 13 Uhr: Ankäufer von Schallplatten und Antiquitäten - Diebstahl

Einen angeblichen Aufkäufer alter Schallplatten und Antiquitäten ließ eine 87 Jahre alte Frau in ihr Haus. In einem unbemerkten Moment schaffte er es, der Seniorin ihr Bargeld aus der Geldbörse zu entwenden und das Haus zu verlassen.

Fall 4: Orchideenweg 9, Köln-Seeberg, 13 Uhr: Falsche Telekom-Mitarbeiter - Diebstahl

Zwei angebliche Telekom-Mitarbeiter gaben vor, Leitungsmessungen im Haus einer 91 Jahre alten Frau durchführen zu wollen. Dabei lenkte einer der Männer die Seniorin im Keller ab, während der andere aus dem Wohnzimmerschrank diversen Schmuck im Wert eines vierstelligen Geldbetrages entwendete. Der Frau fiel erst später auf, dass der Schmuck weg war.

Fall 5: Odenwaldstraße, Humboldt-Gremberg, 13.30 Uhr: Falscher Wasserwerker - Versuch

Ein falscher Wasserwerker verschaffte sich mit der Legende, er habe bei Arbeiten vor dem Haus die Hauswasserleitung beschädigt und müsse den Boiler in der Wohnung der Seniorin prüfen, Zugang zur Wohnung einer 81-Jährigen. Als die 47-jährige Tochter hinzukam, weil sie zu Besuch war und den Ausweis des Mannes sehen wollte, verließ er die Wohnung - angeblich um seinen Ausweis aus dem Auto zu holen. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit zur Flucht. (kw)

