Polizei Köln

POL-K: 190918-3-K Polizei sucht Autofahrer nach Unfallflucht - Radfahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer am Eifeltor am Sonntagmorgen (15. September) sucht die Polizei Köln nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes. Es handelt sich bei dem Auto um ein Modell der A-Klasse neuester Bauart. Bei dem Unfall dürften Schäden an der Motorhaube entstanden und ein Außenspiegel kaputtgegangen sein. Da der mutmaßliche Unfallschaden an dem Wagen vermutlich nur mit Originalteilen in einer Fachwerkstatt oder einem Mercedes-Autohaus behoben werden kann, bittet die Polizei um eine Benachrichtigung bei der Reparatur eines Fahrzeugs mit den beschriebenen Schäden.

Der gesuchte Fahrer oder die gesuchte Fahrerin steht im Verdacht, um kurz vor 7 Uhr auf der Straße Am Eifeltor einen Radfahrer (25) angefahren zu haben und geflüchtet zu sein, ohne sich und sich um den bewusstlosen Schwerverletzen zu kümmern. Ein Ersthelfer entdeckte den 25-Jährigen und kümmerte sich um den Radfahrer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Zeugenhinweise zu dem Mercedes, dessen Fahrer oder zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat 2 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr)

