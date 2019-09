Polizei Köln

POL-K: 190918-2-K Abbiegeunfall - Fahrradfahrerin schwerverletzt

Köln (ots)

Eine Fahrradfahrerin (26) hat am Dienstagnachmittag (18. September) in Köln Lindenthal bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen soll ein Autofahrer (23) gegen 17 Uhr von der Aachener Straße nach rechts in die Klosterstraße abgebogen sein. Die 26 Jahre alte Düsseldorferin fuhr parallel zur Aachener Straße auf dem Fahrradweg in Richtung Innenstadt. Sie kollidierte mit dem Citroen und stürzte. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. (ph)

