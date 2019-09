Polizei Köln

POL-K: 190915-2-K Verkehrsunfall auf dem Weg zum Polizeieinsatz

Köln (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen der Polizei in der Nacht zu Sonntag (15. September) auf der Kreuzung Neuköllner Straße/Blaubach in Köln Altstadt-Süd mit einem Mercedes zusammengestoßen. Der Fahrer (72) des Daimlers erlitt dabei Verletzungen. Die Polizisten blieben unverletzt.

Gegen 2 Uhr war die Streifenwagenbesatzung auf dem Weg zum Waidmarkt. Nach Angaben eines Anrufers sollte dort eine Personengruppe auf eine am Boden liegende Frau einschlagen. Der Fahrer des Streifenwagens (26) bog von der Neuköllner Straße mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn nach links auf den Blaubach ab. Der aus Richtung Barbarossaplatz kommende Mercedes-Fahrer, der bei Grün in die Kreuzung eingefahren war, traf den Streifenwagen an der rechten Rückseite.

Um den Einsatz "Körperverletzung" kümmerte sich ein anderes Streifenteam. (cr)

