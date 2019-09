Polizei Köln

POL-K: 190915-1-K Alkoholisierter Fußgänger auf Venloer Straße von Auto erfasst - Lebensgefahr

Köln (ots)

Ein Fußgänger (38) ist am Samstagnachmittag (14. September) bei einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Köln Bickendorf lebensgefährlich verletzt worden. Laut mehrerer Zeugen trat er gegen 17 Uhr in Höhe der KVB-Haltestelle Wolffsohnstraße trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Eine Opel-Fahrerin (25) erfasste den Passanten, der nach dem Zusammenstoß mit dem Auto leblos auf der Straße liegenblieb. Ersthelfer riefen Polizei und Feuerwehr und kümmerten sich um den Schwerverletzten. Dabei stellten sie deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch bei ihm fest.

Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen in eine Klinik. Die unter Schock stehende Autofahrerin kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Das Auto stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Venloer Straße und leiteten den Verkehr um. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell