Polizei Köln

POL-K: 190911-5-LEV E-Biker erleidet bei Auffahrunfall schwerste Verletzungen

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (10. September) hat ein Leverkusener E-Bike-Fahrer (58) infolge seines Aufpralls auf einen vorausfahrenden Skoda Fabia in Hitdorf schwerste Verletzungen davongetragen. Nach dem Crash auf der Ringstraße musste das Unfallopfer im Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden.

Gegen 17.20 Uhr hatte die Skoda-Fahrerin (53) die Zone 30 in Richtung Weinhäuser Straße befahren. An einer Fahrbahnverengung habe sie aufgrund ihr entgegenkommender Fahrzeuge abbremsen müssen, teilte die Leverkusenerin anschließend den aufnehmenden Polizisten mit. Unmittelbar danach sei der E-Biker auf ihr Fahrzeugheck geprallt.

Ein Zeuge (54) bestätigte, dass der "ziemlich schnell fahrende" E-Biker dem verkehrsbedingt bremsenden Fabia aufgefahren, "gegen die Heckscheibe gefallen" und gestürzt sei. Die Polizei Köln entsandte das Unfallaufnahmeteam. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell