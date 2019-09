Polizei Köln

POL-K: 190911-2-K Marihuanadeal am Ebertplatz - Ermittlungen gegen Käufer und Verkäufer

Köln (ots)

Am Ebertplatz haben Zivilpolizisten am Dienstagabend (10. September) einen mutmaßlichen Drogendeal zwischen einem 29-jährigen Eritreer (Verkäufer) und einem 30-jährigen Lindenthaler (Käufer) beobachtet. Die Polizisten stellten geringe Mengen Marihuana sowie mutmaßliches "Dealgeld" sicher und leiteten gegen die Männer Strafverfahren ein. Sowohl Verkäufer als auch Käufer sind bereits einmal bei unterschiedlichen Drogendeals am Ebertplatz von der Polizei erwischt worden.

Die Beamten waren im Rahmen des Präsenzkonzepts am Ebertplatz unterwegs, als der 30-Jährige den Dealer gegen 23 Uhr vor einem Wettbüro ansprach. Unter den Augen der Zivilfahnder gaben sich die Männer kurz die Hand, bückten sich zeitgleich und hoben etwas vom Boden auf. Als sich die Verdächtigen in unterschiedliche Richtungen entfernen wollten, griffen die Polizisten zu. Der Kunde räumte in seiner Vernehmung ein, bei dem 29-Jährigen für fünf Euro Marihuana gekauft zu haben. Der Dealer, der in Deutschland Asyl beantragt hat, schweigt zur Tat. (cs)

