Polizei Köln

POL-K: 190911-1-K Schwerer Unfall in Ossendorf - Polizei Köln sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht zwei Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreuzung Butzweiler Straße/Ecke Franziska-Anneke-Straße am Sonntagnachmittag (8. September). Ein Rollerfahrer (57) war um kurz vor 16 Uhr auf der Butzweiler Straße mit einem aus der Gegenrichtung kommenden und nach links abbiegenden Mercedes zusammengestoßen. Er und seine Sozia (51) erlitten schwere Verletzungen.

Vor Ort gaben sich ein Mann im schwarzen Trainingsanzug und eine Frau in orangefarbener Jacke gegenüber der Mercedes-Fahrerin (46) als Zeugen aus. Die Frau gab an, Krankenschwester zu sein und kümmerte sich als Ersthelferin um die Verletzten. Bei Eintreffen der Polizei waren sie und ihr Begleiter allerdings nicht mehr vor Ort.

Diese beiden und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (cr)

