Polizei Köln

POL-K: 190910-2-K Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall am Flughafen Köln/Bonn

Köln (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes mit einem Polo auf der Flughafenzufahrt in Köln-Grengel ist am Dienstagmorgen (10. September) der VW-Fahrer (63) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 63-Jährige mit seinem Polo gegen 6 Uhr auf der Waldstraße in Richtung Terminal. An einer Einmündung zur Auffahrt soll der Mercedes-Fahrer (18) die Vorfahrtsregelung des von rechts kommenden Polo missachtet und ihn in Höhe der Fahrertür gerammt haben. Rettungskräfte brachten den Troisdorfer in ein Krankenhaus. Beide Unfallwagen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es kurzen Sperrungen. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell