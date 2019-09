Polizei Köln

POL-K: 190909-3-K Fahrschülerin mit Schulmotorrad verunglückt - Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Montagmittag (9. September) sind bei einem Verkehrsunfall in Köln-Deutz eine Motorradfahrerin (27) lebensgefährlich und ein Ford-Fahrer (44) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 27-Jährige in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen sollte die Fahrschülerin, angeleitet durch ihren Fahrlehrer (56), gegen 15 Uhr von der Deutz-Kalker-Straße nach rechts in die Justinianstraße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie nach derzeitigem Sachstand im Kreuzungsbereich nach links in den Gotenring und kollidierte dort mit der Fahrerseite des Fords, der von der Justinianstraße links in die Deutz-Kalker-Straße abbog.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Köln unterstützen derzeit die Uniformierten vor Ort bei der Sicherung der Unfallspuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten den Bereich der Unfallstelle. Den auflaufenden Verkehr leiten die Beamten ab. (mw)

