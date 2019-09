Polizei Köln

POL-K: 190909-1-K Mehr als 60 Cannabispflanzen beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Sonntagabend (8. September) haben Polizisten in Leverkusen-Manfort eine Marihuana-Plantage mit mehr als 60 erntereifen Cannabispflanzen ausgehoben. Die Betreiber (42, 54) der Plantage hatte diese in einem Anbau eines Wohnhauses eingerichtet.

Gegen 18 Uhr waren die Einsatzkräfte in anderer Sache auf der Glücksburger Straße, als sie nahe des Doppelhauses durch den Geruch auf die illegale Plantage aufmerksam wurden. Mit Unterstützung der Leverkusener Feuerwehr stellten die Polizisten die für die Aufzucht der Cannabispflanzen erforderlichen Lampen sowie Lüfter, Dünger und Stromkabel sicher.

Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (mw)

