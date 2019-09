Polizei Köln

POL-K: 190906-5-K Rollerfahrer nach Auffahrunfall auf der Deutzer Brücke schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagabend (6. September) hat sich ein Rollerfahrer (40) bei einem Auffahrunfall in Köln-Deutz schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Ermittlungen soll der 40-Jährige gegen 17.30 Uhr am Ende der Deutzer Brücke auf einen an der dortigen Ampel stehenden Hyundai (Fahrer: 26) aufgefahren und unter den Pkw gerutscht sein. Für die Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Brücke in Richtung Deutz für etwa 1,5 Stunden. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell