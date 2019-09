Polizei Köln

POL-K: 190906-2-K 15-Jähriger Radfahrer leichtverletzt - Zeugensuche nach Fahrerflucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht einen Autofahrer, der am Dienstagabend (3. September) gegen 21.30 Uhr in Köln-Rodenkirchen beim Abbiegen von der Römerstraße in die Friedrich-Ebert-Straße das Vorderrad eines Radfahrers (15) touchierte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Ohne Anzuhalten flüchtete der schwarze Wagen vom Unfallort.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

