Polizei Köln

POL-K: 190906-1-K Polizei Köln fahndet nach Eigentümer von hochwertigem Liegefahrrad

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Fahndungsbilder

Mit Fotos von einem Liegefahrrad sucht die Polizei Köln nach dessen Eigentümer. Polizisten hatten das hochwertige Rad in der Wohnung eines Kölners (29) gefunden und sichergestellt. Den 29-Jährigen hatten die Beamten kurz zuvor wegen des Vorwurfs des Fahrraddiebstahls und der Hehlerei festgenommen.

Am Freitag (16. August) bemerkten Zivilfahnder den bereits polizeibekannten 29-Jährigen im Stadtteil Nippes. Er war gegen 18 Uhr auf einem hochwertigen E-Bike unterwegs. Die Polizisten folgten dem Mann und stoppten ihn im Bereich des Merheimer Platzes. Nachdem die Beamten sich zu erkennen gegeben hatten, versuchte der Verdächtige zu flüchten. Die Polizisten überwältigten den Flüchtenden und brachten ihn zu einer Polizeiwache.

Schnell deckten die Ermittler auf, dass das E-Bike im Februar 2019 aus einer Garage im Stadtteil Chorweiler gestohlen worden war.

In den Taschen und dem Turnbeutel des 29-Jährigen fanden die Polizisten insgesamt 13 Tütchen mit Marihuana und eine Dose mit Amphetaminpaste.

Mit einem entsprechenden Beschluss durchsuchten Kriminalbeamte die Wohnung des Festgenommenen und fanden dort das auf den Fahndungsbildern gezeigte Liegefahrrad und stellten es sicher. Der Beschuldigte musste sich bereits vor dem Haftrichter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Die Ermittler fragen:

Wem gehört das auf den Fahndungsbildern gezeigte Fahrrad? Wer kann Angaben zum Eigentümer des Liegefahrrads machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 43, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell