Polizei Köln

POL-K: 190905-5-K/DU Pressemitteilung der Polizei Duisburg: Tankmotorschiff stößt bei Köln - Weiß gegen Fähre

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden (5. September, 05:30 Uhr) ist ein unbeladenes Tankmotorschiff bei der Fahrt zu Berg gegen eine linksrheinisch stillliegende Fähre in Höhe der Ortslagen Weiß und Zündorf gestoßen. Dadurch wurden die Fahrrad-und Personenfähre sowie die Steigeranlage beschädigt. Niemand verletzte sich. Wieso das Schiff gegen die Fähre geprallt ist, ermittelt jetzt das Zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei in Duisburg.

