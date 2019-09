Polizei Köln

POL-K: 190904-3-K Radfahrer auf Fußgängerüberweg von Auto erfasst - Schwere Kopfverletzungen

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (3. September) hat ein Radfahrer (45) bei einem Zusammenstoß mit einem Kia (Fahrer: 58) in Köln Neustadt-Nord schwere Kopf- und Beinverletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der Kölner gegen 15 Uhr auf der Vogelsanger Straße stadtauswärts. In Höhe des Carola-Williams-Parks soll er einen Fußgängerüberweg genutzt haben, um die Straßenseite zu wechseln. Auf der Fahrspur in Richtung Innenstadt erfasste der Kia den Kölner. (as)

