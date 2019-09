Polizei Köln

POL-K: 190904-2-K Mit 147 km/h in 50er Zone geblitzt

Köln (ots)

Mit 147 km/h hat die Polizei Köln am Dienstagnachmittag (3. September) in Köln-Merkenich einen Mercedes in einer 50er Zone geblitzt. Gegen 16 Uhr raste der silberne Leihwagen auf der Alten Römerstraße in Höhe des Sportplatzes Mohlenweg an der mobilen Messanlage vorbei, die die Polizei kurz zuvor dort aufgestellt hatte. Nun laufen Ermittlungen bei der Mietwagenfirma zum Fahrer, dem die Polizei nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 92 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft vorwirft. Den etwa 20-30 Jahre alten Mann erwarten neben einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell