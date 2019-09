Polizei Köln

POL-K: 190903-4-K 72-Jährige kollidiert mit Mercedes Sprinter

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (2. September) hat sich eine Fußgängerin (72) in Köln-Nippes schwere Kopfverletzungen zugezogen, als ein rückwärts einparkender Mercedes Sprinter (Fahrer 34) sie erfasste und zu Boden schleuderte. Der 72-Jährige war gegen 16 Uhr auf dem Gehweg der Hartwichstraße in Richtung Zonsstraße unterwegs gewesen und gab an, sie habe die Straßenseite wechseln wollen. Rettungskräfte fuhren die Seniorin in ein Krankenhaus. (no)

