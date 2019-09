Polizei Köln

POL-K: 190903-3-K 13-Jähriger fährt mit Rad gegen Lkw

Köln (ots)

Am Montagmorgen (2. September) hat sich ein 13-jähriger Junge auf dem Schulweg in Köln-Höhenberg schwer verletzt, als er mit dem Fahrrad in die Seite eines Lkw (Fahrer 54) fuhr. Der Junge war gegen 8 Uhr auf dem Radweg neben der Fuldaer Straße unterwegs. Auf Höhe der Naumburger Straße soll er unmittelbar hinter der Ampel nach links auf die Fuldaer Straße gegen einen parallel fahrenden LWK gefahren und gestürzt sein.

Laut Zeugen trug der 13-Jährige Kopfhörer und hatte eine Kapuze ins Gesicht gezogen.

Ein Rettungsteam fuhr den Jungen mit einer Sprunggelenksfraktur in ein Krankenhaus. (no)

