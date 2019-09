Polizei Köln

POL-K: 190903-2-LEV Bagger auf Sattelauflieger bleibt an Brücke hängen - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (3. September) ist ein Lkw-Fahrer (46) auf dem Willy-Brandt-Ring in Leverkusen-Schlebusch mit einer Bahnbrücke kollidiert. Der 46-Jährige war gegen 7 Uhr in Richtung Wiesdorf unterwegs, als er in Höhe des Hornpottwegs mit dem Baggerarm an der Brücke hängenblieb. Der Bagger wurde vom Auflieger gerissen und landete auf der Straße. Sowohl der Sattelauflieger, als auch die Baumaschine wurden bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt. Nach einer ersten Überprüfung durch einen Statiker entstanden an der Brücke keine Schäden. Für die Bergung und die mehrere Stunden andauernden Aufräumarbeiten sperrten Polizisten den Willy-Brandt-Ring. Der Verkehr läuft inzwischen wieder störungsfrei. (mw)

