Polizei Köln

POL-K: 190902-2-K 15-Jähriger bei "Spritztour" auf der A 57 gestoppt

Köln (ots)

In der Nacht auf Montag (2. September) hat die Polizei Köln die nächtliche Spritztour eines 15-Jährigen mit dem Seat Ibiza seines Großvaters im Autobahndreieck Neuss-Süd beendet. Sein Auto kann der 69-Jährige nun bei einem Abschleppunternehmen abholen.

Gegen 0.30 Uhr fiel der Seat einer Streifenwagenbesatzung auf, als er an der Kreuzung Äußeren Kanalstraße/Ossendorferstraße über "rot" fuhr. Der Fahrer des Autos missachtete jegliche Anhaltezeichen der Polizisten und passierte drei weitere Ampeln bei "rot", bevor er an der Anschlussstelle Bickendorf auf die A 57 abbog. Mit Geschwindigkeiten von etwa 130 km/h ging die Fahrt in Richtung Neuss weiter. Eine Streifenbesatzung folgte dem Wagen, dessen Fahrer andere Autos rechts und links überholte, mit Abstand und forderte Unterstützung an. Vor dem Autobahndreieck Neuss-Süd setzten sich zwei Streifenwagen vor den Seat und bremsten ihn langsam herunter.

Zur Überraschung der Polizisten saß ein offensichtlich Minderjähriger am Steuer, der sich zudem weigerte, die verriegelte Tür zu öffnen. Zu guter Letzt zog der junge Mann auch noch ein Einhandmesser. Die Polizisten schlugen daraufhin das vordere Beifahrerfenster ein, forderten den 15-Jährigen auf, das Messer fallen zu lassen, auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Dem kam der Junge auch nach.

Der Großvater, von dem sich der 15-Jährige das Auto zu nachtschlafender Zeit "geliehen" hatte, kam seinen Enkel wenig später auf der Wache abholen.

Je nach Laune des Großvaters kommt auf den Jungen noch mehr Ärger zu, als er rein rechtlich für das Fahren ohne Fahrerlaubnis und diverse Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten zu erwarten hat.

Die A 57 war zwischenzeitlich voll gesperrt. Insgesamt waren 10 Streifenwagen an diesem Einsatz beteiligt. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell