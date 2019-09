Polizei Köln

POL-K: 190901-7-K Radfahrer durch Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Radfahrer (31) ist am frühen Sonntagmorgen (1. September) bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Nordstadt-Nord schwer verletzt worden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen.

Nach ersten Ermittlungen war ein Kölner (65) in seinem Hyundai gegen 4.15 Uhr auf der Inneren Kanalstraße in Richtung Norden unterwegs. Der Autofahrer nutzte den linken Fahrstreifen und fuhr nach Zeugenangaben bei Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich zur Vogelsanger Straße ein. Nach derzeitigem Sachstand hatte der 65-Jährige die Kreuzung bereits fast passiert, als der Geländewagen den Radfahrer erfasste.

Zeugen erklärten bei der Unfallaufnahme, dass der Fahrradfahrer die Vogelsanger Straße in Richtung stadtauswärts befahren habe und in die Kreuzung eingefahren wäre.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Unfallstelle ab. Zur Sicherung der Spuren war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall bereits aufgenommen. (he)

