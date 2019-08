Polizei Köln

POL-K: 190829-2-K Autofahrer stößt mit Radfahrerin zusammen und flüchtet - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Köln-Lindenthal von Montag (26. August). Nach bisherigen Ermittlungen bog eine Radfahrerin (29) um 19.45 Uhr vom Leiblplatz nach links auf die Gleueler Straße ein und wurde dabei von einem in Richtung Lindenthalgürtel fahrenden Pkw erfasst. Obwohl die 29-jährige zu Fall kam und sich schwer verletzte, fuhr der Autofahrer weiter ohne anzuhalten. Ärzte nahmen die Kölnerin stationär in einem Krankenhaus auf.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw)

