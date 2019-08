Polizei Köln

POL-K: 190828-3-K Festnahme von drei Fahrraddieben

Köln (ots)

Polizisten in Zivil haben in der Nacht auf Mittwoch (28. August) in Köln-Lindenthal drei Männer (35, 29, 27) auf frischer Tat beim Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes mit Kindersitz festgenommen. Mit Fotos sucht die EG Fahrrad nun nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrads.

Gegen 2 Uhr fiel den Zivilfahndern ein roter VW Touran auf, der mehrfach auffällig langsam durch Lindenthal fuhr und gelegentlich kurz anhielt. In der Theresienstraße stieg der 35-Jährige aus dem Auto und kam nach kurzer Unterbrechung mit dem Mountainbike wieder ins Sichtfeld der Polizisten. Als die Zivilfahnder sich zu erkennen gaben, ergriff der 35-Jährige sofort die Flucht, warf den Polizisten das Fahrrad vor die Füße, schubste andere Fahrräder, ein Straßenschild und eine Mülltonne um - vergeblich! Auf der Hillerstraße in Höhe der Dürener Straße nahmen die Beamten ihn fest. Auch für die beiden Männer in dem Touran endete die Fahrt in der Wüllnerstraße. Im Kofferraum fanden die Beamten eine 1-Meter lange Eisenstange. Das Fahrrad, die Eisenstange und den VW Touran stellten die Polizisten sicher. Die EG Fahrrad beabsichtigt, das polizeibekannte Trio noch heute einem Haftrichter vorzuführen. (mw)

