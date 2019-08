Polizei Köln

POL-K: 190827-2-K Polizisten bei Personenkontrollen angegriffen

Köln (ots)

Ein Polizist ist am Montagabend (26. August) in Köln-Kalk angegriffen und verletzt worden.

Bei einer Personenkontrolle gegen 23 Uhr im Bürgerpark Kalk flüchtete ein 34-jähriger Albaner. Als Polizisten ihn auf der Barcelona-Allee stellten, ging er aggressiv auf die Beamten zu und griff sie mit Fäusten und Tritten an. Trotz Fesselung randalierte er im Streifenwagen bespuckte die Polizisten. Als der Streifenwagen am Präsidium vorfuhr, erkannten die Beamten des Gewahrsamsdienstes den 34-Jährigen sofort wieder. Gerade einmal 45 Minuten zuvor war der Randalierer aus der Zelle entlassen worden. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Dienstagmorgen - wieder in Köln-Kalk. Eine Streife fahndete gegen 7 Uhr nach einem 25-Jährigen, der vor einer Kontrolle geflüchtet war. In Höhe der Kalk-Mülheimer-Straße 19 sprang der junge Mann plötzlich aus einem Gebüsch, rannte auf eine Polizistin zu, rammte sie zur Seite und lief weiter in Richtung Vietorstraße. Die Beamten beendeten die Flucht im Bürgerpark Kalk. Dabei fanden sie ein Steakmesser, das der 25-Jährige bei seiner Flucht weggeworfen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Syrer bäumte sich trotz gefesselter Hände immer wieder auf und beleidigte die Polizisten. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt auf richterliche Anordnung eine Blutprobe. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell