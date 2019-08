Polizei Köln

POL-K: 190827-1-K Autofahrer blockieren Rettungsgasse - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall im Kreuz Leverkusen

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 im Kreuz Leverkusen am Montagmorgen (26. August) hat die Polizei Anzeigen gegen drei Gaffer und zwei weitere Autofahrer erstattet, die keine Rettungsgasse gebildet haben.

Bei dem Unfall gegen 8.30 Uhr waren vier Personen verletzt und sieben Fahrzeuge beschädigt worden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand soll ein Citroen-Fahrer (18) in der Ausfahrt zur Autobahn 1 am Stauende den Fahrstreifen gewechselt haben und seitlich mit einem Lkw kollidiert sein. Der Kleintransporter schleuderte gegen einen stehenden Audi und schob diesen auf drei weitere Autos. Umherfliegende Trümmerteile trafen einen an der Unfallstelle vorbeifahrenden VW Touran. Der 18-Jährige sowie zwei weitere Fahrer zogen sich leichte, ein 56 Jahre alter Kölner schwere Verletzungen zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Verkehrspolizisten die A 3 in Richtung Oberhausen. (ph)

