Polizei Köln

POL-K: 190826-8-K Kölnerin bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Eine Smart-Fahrerin (31) hat am Montagmorgen (26. August) in Köln-Poll bei einem Frontalzusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie gegen 6 Uhr in einer Linkskurve auf der Rolshovener Straße in den Gegenverkehr und stieß im Bereich der Einmündung zur Poll-Vingst-Straße mit dem Fiat einer 52 Jahre alten Frau zusammen. Diese erlitt schwere Verletzungen. Polizisten des Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherten die Spuren und stellten die am Unfall beteiligten Autos sicher. (ph)

