Polizei Köln

POL-K: 190826-5-K Festnahme einer gesuchten Räuberin am Ebertplatz

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 31. Mai Sonntagnacht (25. August) hat die Polizei Köln um 2.30 Uhr auf dem Ebertplatz eine 34 Jahre alte Frau festgenommen, die am 15. Mai an einem Überfall auf eine Tankstelle auf der Boltensternstraße in Köln Niehl beteiligt gewesen sein soll. Der mutmaßliche Mittäter, ein 44-Jähriger vorbestrafter Mann ohne festen Wohnsitz, hatte sich bereits am Donnerstag (30 Mai) nach einer Veröffentlichung seines Fotos durch den Tankstelleninhaber bei der Polizei gestellt.

Die Festnahme der Gesuchten erfolgte im Rahmen eines Einsatzes nach einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung in einem Club am Ebertplatz. Ein Zeuge war ihr auf die Platzfläche gefolgt und hatte sie den Polizisten gezeigt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie zur Fahndung ausgeschrieben war. (no)

