Polizei Köln

POL-K: 190826-3-K Tötungsdelikt auf dem Ebertplatz - Tatverdächtiger identifiziert

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt

Nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 25 Jahre alten Somali in der Nacht zu Sonntag (25. August) hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen identifiziert. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Somali aus dem Raum Düren, den Polizisten unmittelbar nach der Tat an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring festgenommen hatten. Dem jungen Mann wird nach nunmehr vorliegenden Erkenntnissen vorgeworfen, seinem gleichaltrigen Landsmann eine Stichverletzung in den Halsbereich zugefügt zu haben, so dass der junge Mann laut Ergebnis der noch gestern durchgeführten Obduktion vor Ort verblutete. Bei dem vorausgegangenen Streit soll es um Drogen gegangen sein. Die näheren Hintergründe sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die neun weiteren, ebenfalls nach der Tat Festgenommenen waren nach jetzigen Erkenntnissen nicht an der tödlichen Auseinandersetzung beteiligt und wurden inzwischen wieder entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute wegen Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. (cr/de)

