POL-K: 190823-2-K Achtung! Polizei Köln warnt vor lebensgefährlichen Ecstasy-Pillen - ein Todesopfer

Nach dem Tod eines Jugendlichen (17) warnt die Polizei Köln dringend vor einer gefährlichen Ecstasy-Pille mit extrem hoher Wirkstoffkonzentration. Bereits die Einnahme von eineinhalb Tabletten kann eine tödliche Wirkung haben. Es handelt sich um eine zweifarbige Tablette im szenetypischen "Sprite"-Design, mit grüner Oberfläche und rotem Unterboden.

Am Mittwoch (21. August) verstarb in einem Leverkusener Krankenhaus ein 17-jähriger Jugendlicher nach Drogenkonsum. Ermittler der Polizei Köln stellten bei dem Verstorbenen eine der oben beschriebenen Ecstasy-Pillen sicher. Experten vom Landeskriminalamt (LKA) Düsseldorf stellten bei der Untersuchung der Pille fest, dass sie so viel Wirkstoff "MDMA" enthielt, dass sie etwa doppelt so stark wirkt, wie herkömmlich bekannte Ecstasy-Pillen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat sie Ermittlungen zur Herkunft dieser Pillen aufgenommen. (cr)

