Polizei Köln

POL-K: 190822-5-K Verdacht auf zwei illegale Straßenrennen in Köln und Leverkusen

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (21. August) den Führerschein eines Motorradfahrers (38) in der Kölner Altstadt-Süd beschlagnahmt. Er steht im Verdacht, sich gemeinsam mit einem Tesla-Fahrer ein illegales Rennen geliefert zu haben.

Aufgefallen waren die Fahrzeuge einer Streifenwagenbesatzung um 19.30 Uhr an der Kreuzung Ulrichgasse/Ecke Kartäuserwall, als sie mit so hoher Geschwindigkeit den Weg der Polizisten kreuzten, dass die Beamten sie als etwa doppelt so schnell, wie alle anderen Autos, einschätzten. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf und beobachteten, wie der weiße Sportwagen das Motorrad rechts überholte und davonfuhr.

An der Kreuzung Tel-Aviv-Straße/Blaubach kontrollierten die Polizisten den Motorradfahrer, als er an einer roten Ampel stoppte und beschlagnahmten seinen Führerschein. Eine weitere Streifenwagenbesatzung stoppte derweil einen Tesla-Fahrer auf der Severinsbrücke. Ob es sich bei dem 47-Jährigen um den möglichen Rennbeteiligten handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Weiteres illegales Rennen in Leverkusen:

Knappe zwei Stunden später zeigte eine Autofahrerin (41) auf die Polizeiwache in Leverkusen-Opladen ein weiteres mögliches Rennen an. Auf der Gustav-Heinemann-Straße seien plötzlich von hinten zwei Autos auf sie zugerast und hätten sie mit hoher Geschwindigkeit überholt.

Als sie an der nächsten Ampel die beiden Fahrer auf ihren Fahrstil angesprochen hätte, habe einer der jungen Männer als Antwort seine Zigarette auf ihr Auto geschnippt. Bei "Grün" seien der Golf und der Ford wieder stark beschleunigend angefahren. Die Fahrer hätten versucht, sich gegenseitig zu überholen und die Spuren gewechselt. Zudem habe der Ford-Fahrer mehrfach grundlos Vollbremsungen gemacht, so dass die Zeugin auch habe stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.

An der nächsten Kreuzung Gustav-Heinemann-Ufer/Karl-Carsten-Ring sollen laut der 41-Jährigen beide Autofahrer trotz roter Ampel davongefahren sein. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zu den abgelesenen Kennzeichen der Fahrzeuge dauern an. (cr)

