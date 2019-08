Polizei Köln

POL-K: 190822-2-K Fußgänger von Opel erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (21. August) hat sich ein Fußgänger (81) im Stadtteil Zündorf beim Aufprall mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe eines Opel (Fahrerin 50) schwere Verletzungen zugezogen.

Nach ersten Ermittlungen querte der Kölner gegen 11.30 Uhr den Fußgängerüberweg auf der Hauptstraße in Höhe des Asternwegs. Die in Richtung Porz fahrende 50-Jährige erfasste den 81-Jährigen frontal. Der Senior wurde vom Zafira aufgeladen und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. (mw)

