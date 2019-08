Polizei Köln

POL-K: 190821-2-K 97-jähriger Senior bestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht einen etwa 25-30 Jahre alten schlanken Mann, der Dienstagmittag (20. August) in Köln-Ostheim einen Senior (97) bestohlen haben soll. Der ca. 1,85 bis 1,90 Meter große Unbekannte sprach den Senior gegen 13.10 Uhr an der Kreuzung Pfarrer-Krautwig-Straße/ Ecke Wilhelm-Griesinger-Straße von hinten an und gab vor, der Rentner habe etwas verloren. Als der 97-Jährige dies verneinte und weiterging, zog der Tatverdächtige ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche und rannte damit in Richtung des Lidl-Marktes davon. Der Senior beschreibt den Mann als "sportlich, mit dunklerem Hautteint".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell