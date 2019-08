POL-K: 190821-1-K/BAB Gemüselaster umgekippt - stundenlange Sperrung auf A 61

Polizei Köln

Auf der Bundesautobahn 61 ist am frühen Mittwochmorgen (21. August) nahe der Anschlussstelle Swisttal ein mit Gemüse beladener 40-Tonner umgekippt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 54-Jährige war um 2.30 Uhr in Fahrtrichtung Venlo unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Gespann geriet ins Schleudern und kippte zur Seite. Die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Morgen. Gegen 7.45 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. (cr)

