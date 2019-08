Polizei Köln

POL-K: 190819-7-K Bekannter Drogendealer und Fahrraddieb festgenommen

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Freitagnachmittag (16. August) einen bereits bekannten Drogendealer (28) im Stadtteil Mauenheim vorläufig festgenommen. Der Kölner war auf einem gestohlenen E-Bike am Merheimer Platz unterwegs und hatte 13 portionierte Tüten mit Marihuana sowie eine Dose mit Amphetaminen in seinem Rucksack. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung des Drogendealers. Neben zwei weiteren hochwertigen Fahrrädern fanden die Polizisten einen gestohlen E-Scooter sowie eine ebenfalls zuvor entwendete Kreissäge. Die EG Fahrrad hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

