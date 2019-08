Polizei Köln

POL-K: 190819-3-K Radfahrerin von Auto erfasst - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Bayenthal hat am Montagmorgen (19. August) eine Radfahrerin (58) nach einem Zusammenstoß mit einem Audi (Fahrerin: 47) schwerste Verletzungen erlitten. Die 58-Jährige war nach Zeugenaussagen gegen 9 Uhr im Kreisverkehr auf der Bonner Straße/Ecke Koblenzer Straße unterwegs, als der einbiegende Audi sie erfasste. Durch die Kollision stürzte die 58-Jährige und blieb bewusstlos liegen. Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Sicherung der Unfallspuren durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam sperrten Polizisten die Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden und leiteten den Verkehr um. (cr)

