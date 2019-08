Polizei Köln

POL-K: 190818-3-K Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und lässt schwer verletzte Radfahrerin bewusstlos liegen - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein Spaziergänger hat am Freitagmittag (16. August) eine bewusstlose Radfahrerin (49) in einem Gebüsch am Militärring in Köln-Sülz entdeckt und Polizei und Rettungskräfte gerufen. Die Polizei Köln geht von Fahrerflucht aus und sucht Zeugen.

Von der Fußgängerbrücke vom Geißbockheim in den Beethovenpark aus entdeckte ein Passant gegen 12.40 Uhr eine Frau. Sie lag neben ihrem Rad abseits des Radwegs am Militärring in einem Gebüsch zwischen Berrenrather Straße und Gleueler Straße und bewegte sich nicht. Der Melder, weitere Passanten und die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Bei Eintreffen der Polizei war die 49-Jährige wieder ansprechbar.

Die Radfahrerin erklärte den Polizisten, dass ein anderer Radfahrer sie überholt habe und dabei mit ihr zusammengestoßen sei. Während sie stürzte und das Bewusstsein verlor, sei der Unfallverursacher einfach weitergefahren. Der Unfallflüchtige ließ sie schwer verletzt zurück. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt habe, könne sie nicht sagen.

Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Die Polizei Köln bittet um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter 0221 229-0 melden oder sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell