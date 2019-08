Polizei Köln

POL-K: 190816-5-K Toyota AX gestohlen - Fahndung

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (16. August) haben Unbekannte einen neuwertigen Toyota AX1T mit Keyless Go Funktion in Köln-Merheim gestohlen. Die Besitzerin (60) hatte die weiße Limousine im Wert von 24 000 Euro nach eigenen Angaben am Donnerstagabend um 21 Uhr in einer Parktasche auf der Fußfallstraße geparkt und abgeschlossen. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Diebe die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den weißen Toyota mit schwarzen Dach und dem Kennzeichen K-DP258 seit Donnerstagabend (15. August) gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

