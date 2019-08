Polizei Köln

POL-K: 190816-4-DA/K Pressemitteilung der Polizei Darmstadt: Erbach: 15-jähriges Mädchen aus Wohngruppe vermisst

Köln (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt sucht die 15-jährige Melissa Lange, die zuletzt am Dienstagmorgen (13. August) in der Wohngruppe einer Jugendeinrichtung in Erbach gesehen wurde.

Auch an einer Kontaktanschrift in Köln konnte sie bislang nicht angetroffen werden.

Die Vermisste selbst ist schlank und etwa 1,66 Meter groß. Neben schulterlangen dunkelblonden Haaren, trägt sie eine auffällige Zahnspange. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Jeanshose, einem schwarz-weiß gestreiften Oberteil sowie mit schwarzen Nike Schuhen bekleidet.

Auf ein Foto der Vermissten kann über den folgenden Link zugegriffen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4350066

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Melissa Lange machen?

Hinweise bitte ausschließlich an die Kriminalpolizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530. (jk)

