Polizei Köln

POL-K: 190816-3-K Radfahrer (49) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (15. August) hat eine Autofahrerin (53) in Köln-Sülz einen Radfahrer (49) angefahren. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Rückenverletzungen in eine Klinik.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll die 53-Jährige gegen 6.30 Uhr gerade die Berrenrather Straße aus Richtung Friedrich-Engels-Straße überquert haben, als sie den Kölner auf die Motorhaube ihres Ford auflud. (as)

