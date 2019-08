Polizei Köln

POL-K: 190815-3-K Polizisten nehmen zwei Jugendliche fest: Mann überrascht Autoknacker in seinem Wagen

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (14. August) hat ein Autofahrer (68) zwei jugendliche Autoknacker in seinem Wagen in der Große Budengasse in der Innenstadt auf frischer Tat ertappt. Einer der Tatverdächtigen saß noch auf dem Beifahrersitz des Renaults, als der Mann gegen 16.30 Uhr gerade mit seiner Frau zu dem geparkten Wagen zurückgekommen war. Der französische Tourist beobachtete, wie der Jugendliche das Handschuhfach durchwühlte und sein Komplize (beide 16) offenbar gleichzeitig die Umgebung im Blick hielt. Den Versuch des 68-Jährigen die Jugendlichen aufzuhalten, bemerkten zwei Zivilpolizisten und nahmen die beiden Jungen nach kurzer Verfolgung fest.

Die beiden polizeibekannten Minderjährigen waren erst am vergangenen Sonntag von Beamten in der Innenstadt bei einem Taschendiebstahl gefasst worden. (cr)

