Polizei Köln

POL-K: 190815-2-K Schwerwiegender Zusammenstoß von zwei Radfahrern

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (14. August) hat sich eine Fahrradfahrerin (65) in Köln-Holweide nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer (41) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 41-Jährige gegen 17.20 Uhr die 65-Jährige auf der Colonia Allee in Höhe der Florentine-Eichler-Straße gerade überholt haben, als die Radlerin unvermittelt nach links lenkte, die beiden Räder zusammenstießen und die Frau stürzte. (jk)

