Polizei Köln

POL-K: 190814-2-K Goldkette vom Hals gerissen - Zeugenaufruf nach Raub

Köln (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (13. August) einer Frau (55) in Köln-Mülheim eine Kette vom Hals gerissen. Der kräftige, etwa 45 Jahre alte Mann hatte die Kölnerin gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Ferrenbergstraße/Formesstraße angesprochen und ihr unvermittelt an den Hals gegriffen. Mit der erbeuteten Goldkette rannte er in Richtung Buchheimer Straße. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Nach Aussage der 55-Jährigen soll der Angreifer schwarze Haare und einen Vollbart haben, akzentfrei gesprochen haben und ein hellblaues T-Shirt und eine blaue Jeans getragen haben.

Bei der entwendeten Kette handelt es sich um eine goldene Damenhalskette mit einem runden Anhänger, in dem sich ein Kreuz befindet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr)

